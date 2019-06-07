Tele2 инвестирует в развитие сетей в Томской области более 400 млн рублей

ТОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Tele2 и Томская область подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о развитии инфраструктуры связи. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей, соглашение позволит повысить качество связи в регионе, сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор ООО "Т2 Мобайл" (оператор мобильной связи, работающий под брендом Tele2 – прим. ТАСС) Сергей Эмдин подписали соглашение на ПМЭФ. Главы региона и компании решили, что "Т2 Мобайл" будет развивать собственную информационно-коммуникационную инфраструктуру и повышать доступность мобильной связи для жителей региона. Также оператор заинтересован в поддержке технологического развития отрасли. Уже в 2019 году инвестиции компании в Томской области превысят 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе свыше 500 населенных пунктов, многие из которых удалены от районных центров и не имеют даже мобильной связи. "Я убежден: современные условия для жизни (а сотовый телефон и интернет - сегодня одни из главных) должны быть у жителей и больших городов, и маленьких поселков. Поэтому мы приветствуем развитие в нашем регионе одного из самых динамично растущих операторов мобильной связи", - цитирует пресс-служба Жвачкина.

Уточняется, что в 2016-2018 годах Tele2 уже сотрудничала с администрацией региона в сфере обеспечения качественной мобильной связью жителей малых и удаленных населенных пунктов. "В рамках этого проекта более 9 тыс. человек получили возможность пользоваться связью и мобильным интернетом. Мы готовы инвестировать значительные средства в развитие сетевой инфраструктуры в Томской области и поддерживать социально значимые проекты. Уверен, общие усилия в рамках соглашения будут способствовать повышению доступности современных услуг связи на территории региона", - приводятся в сообщении слова Емдина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Т2 Мобайл", на эти средства компания будет строить в отдаленных районах свои сети и расширять покрытие стандартов GSM/UMTS/LTE. Сегодня в зоне покрытия сети 2G (GSM) проживает 97,4% населения Томской области. Услуги скоростного мобильного интернета и голосовой связи в стандарте 3G (UMTS) доступны 93,7% жителей, высокоскоростного интернета 4G(LTE) - 81,5%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.в регионе свыше 500 населенных пунктов, многие из которых удалены от районных центров и не имеют даже мобильной связи.