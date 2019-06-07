Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня. Об этом сообщил журналистам Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Завод будет проходить процедуру банкротства, но в то же время мы привлекли крупного индустриального партнера, который имеет большой опыт. Поэтому в кратчайшие сроки планируем восстановить работоспособность завода, постараемся, чтобы в конце июня завод начал работать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания "Сокар Энергоресурс", совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР), приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства.