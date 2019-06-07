"Еврохим" и Казахстан перешли в активную стадию обсуждения строительства завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Обсуждение условий строительства завода "Еврохима" по производству удобрений в Казахстане перешло в активную стадию, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор компании Игорь Нечаев.

"Мы продолжаем изучать [условия строительства завода в Казахстане], причем изучаем достаточно активно. За время, прошедшее с нашего предыдущего интервью (с февраля 2019 года - прим. ТАСС) я трижды был в столице Казахстана, достаточно активно мы ведем консультации с премьер-министром, с вице-премьерами, с правительством. Говорим о том, что у нас есть желание построить завод, что текущий размер поддержки, экономика этого завода нас не устраивает. А дальше, исходя из этого, говорим о том, что мы можем сделать с точки зрения решения экономики", - рассказал Нечаев.

По его словам, у компании есть план из 20 пунктов, где прописаны все пожелания "Еврохима".

"Это кропотливая ежедневная работа. Но надо сказать, желание властей Казахстана организовать этот проект огромно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что технология, которую планирует применять "Еврохим", на данный момент не имеет индустриальных аналогов, что влечет за собой риски. "Соответственно, эти риски мы хотим каким-то образом компенсировать за счет льгот и преференций - чтобы рисковать, то рисковать вместе, по-партнерски", - пояснил Нечаев.

При этом он позитивно оценил инвестиционный климат в Казахстане.

"В целом уже можно сказать, что это путь с известным концом, и конец уже виден. У нас есть намерение подписать межправсоглашение между Россией и Казахстаном на уровне правительства, чтобы то законодательство, которое будет относиться к нашему проекту, превалировало над законодательством Казахстана - для того, чтобы вне зависимости от смены правительства и законодательства у нас были более-менее стабильные условия", - добавил Нечаев.

Завод в Казахстане

В феврале Нечаев сообщал ТАСС, что "Еврохим" завершил первую стадию реализации проекта по освоению месторождений фосфоритового бассейна Каратау в Казахстане, вышел на проектную мощность в 600 тыс. тонн и изучает возможность получения новых лицензий для строительства химического комплекса по обогащению руды.

"Еврохим" (EuroChem Group AG) - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия компании производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций, еще 10% акций косвенно принадлежат бывшему генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.

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