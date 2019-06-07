Костин назвал акции ВТБ "страшно" недооцененными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал акции банка "страшно" недооцененными, комментирую недавний рост их стоимости на торгах на Московской бирже на 10%. Об этом Костин сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, акции были, конечно, страшно недооценены, и сейчас недооценены", - подчеркнул он. По его мнению, сработал commitment к возврату на 50% дивидендный платеж. "То, что мы пообещали четко, что выйдем в следующем году (на уровень дивидендов 50% - прим. ТАСС). Я думаю, что это, я другой причины особо и не вижу", - сказал Костин.

23 мая на фоне информации о том, что ВТБ может увеличить дивидендные выплаты в рамках стратегии банка на 2019-2022 годы, акции банка в ходе торгов на Московской бирже выросли на 10,4%, до 0,03885 рубля за бумагу, обновив максимумы середины ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что набсовет госбанка рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.