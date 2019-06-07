Промсвязьбанк будет финансовым партнером Росатома по утилизации опасных отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк и госкорпорация "Росатом" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по реализации федерального проекта по утилизации отходов первого и второго класса.

Подразумевается, что Промсвязьбанк предоставит Росатому финансовые продукты для создания инфраструктуры в рамках реализации проекта по утилизации опасных отходов.

В настоящее время в России наблюдается острый дефицит мощностей по обезвреживанию и правильной утилизации отходов I-II классов опасности. К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй - ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет.

Федеральный проект "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" входит в структуру национального проекта "Экология", который реализуется в рамках майского указа президента России Владимира Путина. Реализация проекта "позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением опасных отходов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания. Общий объем финансирования по федеральному проекту на период 2019-2024 года составляет 36,4 млрд рублей. В том числе 17,7 млрд рублей - федеральный бюджет и 18,6 млрд рублей - внебюджетные источники.