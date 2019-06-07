Индустриальный парк будет создан на площадке Новосибирского завода химконцентратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Дорожная карта создания на базе Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) индустриального парка была утверждена в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"В Новосибирской области будет создан индустриальный парк на площадке ПАО "НЗХК". Дорожную карту по реализации этого проекта и соглашение о намерениях между правительством Новосибирской области и АО "ТВЭЛ" в рамках второго дня работы ПМЭФ-2019 подписали губернатор Андрей Травников и президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова", - сообщила пресс-служба.

Индустриальный парк на базе НЗХК призван создать условия создания и улучшения работы производств, а также создания новых рабочих мест. Общая площадь территории, на которой могут разместиться неядерные производства - 125 га. Отмечается, что проект не потребует финансовых затрат из бюджета региона.

"В результате компактизации основных производств НЗХК в едином производственном ядре территория промплощадки, требующая особого режима безопасности и охраны, значительно сокращается. На высвобожденной территории могут быть размещены новые производства. Уверена, что завод своим интеллектуальным и производственным потенциалом может оказать всю необходимую поддержку успешному развитию новых бизнесов", - передает пресс-служба словам президента АО "ТВЭЛ" Натальи Никипеловой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.