Власти Мурманской области намерены на треть снизить цены на рыбу для жителей региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработали меры, которые в итоге позволят сделать рыбу доступнее для жителей региона. Как рассказал в пятницу на стенде ТАСС Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, уже достигнута договоренность о снижении цен в одной из торговых сетей на 30%.

"Вместе с рыбаками, торговыми сетями мы готовим проект по увеличению ассортимента рыбы, [установления] другой цены за счет упрощения логистики, а также о создании пилотного проекта рыбного рынка в Мурманске. Благодаря комплексному проекту рыба станет доступнее для наших потребителей, думаю, на 30% дешевле средних цен сможем сделать", - сказал он.

Среди главных шагов Чибис назвал повышение эффективности работы Мурманского рыбного порта. Речь идет о координации работы собственников, которым принадлежат разные составляющие инфраструктуры порта - причалы, краны, холодильники. Для этого планируется создание единого оператора. Это позволит сделать порт более конкурентоспособным и привлекательным для рыбаков, нарастить число заходов судов. По мнению Чибиса, этот проект может быть реализован в ближайшие годы.

Реализации намеченного будет способствовать и развитие рыбопромышленной отрасли в целом. Чибис отметил важность принятого правительством РФ решения о сохранении действующего принципа распределения квот вместо обсуждавшегося варианта введения рыбных аукционов. "Нам удалось отстоять эту позицию, и сейчас рыбопромысловые компании могут продолжать работу по обновлению флота, поскольку договоры на строительство новых судов и кредиты под них они брали с учетом имеющихся квот", - отметил он.

Еще одной мерой станет создание рыбного рынка в Мурманске. Сейчас уже найдены несколько инвесторов, среди которых и сами рыбаки. На одной из торговых площадок подобрано место. "Конечно, это будет крытая площадка, с учетом нашего климата", - отметил врио губернатора.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.