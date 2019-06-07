Новак: РФ не видит препятствий к выдаче Данией разрешения на строительство Nord Stream 2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), несмотря на то, что США прикладывают серьезные усилия по остановке проекта. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы знаем, что США прикладывают серьезные усилия для того, чтобы остановить реализацию этого коммерческого проекта. Мы считаем, что разрешение (Дании) должно быть дано, никаких препятствий для этого нет. Пример тому - реализация первого "Северного потока", - сказал министр, отметив, что вторая ветка "Северного потока" ничем не уступает первой с точки зрения экологической безопасности.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.

В настоящее время уложено уже более 57% газопровода.

Позиция Дании по проекту строительства газопровода

Ранее начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко сообщал, что компания прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и одновременно оспаривает требование Датского энергетического агентства (ДЭА) о подаче третьей заявки на его маршрут.

Датское энергетическое агентство в качестве координирующего органа представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода "Северный поток 2", разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG, юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод.

15 апреля 2019 года для обеспечения защиты интересов акционера и финансовых инвесторов компания Nord Stream 2 AG, несмотря на юридическую неопределенность, подала в ДЭА третью заявку на получение разрешения и соответствующую документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Она станет доступной после ратификации Данией и Польшей соглашения о границе.

Заявка на получение разрешения и ОВОС поданы вслед за решением ДЭА от 26 марта. Вместе с тем 17 апреля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки и проведении третьего процесса консультаций чрезмерным и незаконным.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две отдельные заявки от компании Nord Stream 2 AG. Первая заявка на маршрут, пересекающий территориальные воды Дании, была подана в апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в отношении действующего газопровода "Северный поток". Вторая заявка по альтернативному маршруту в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма была подана в августе 2018 года. При этом в то время данный северо-западный маршрут считался предпочтительным маршрутом в ИЭЗ Дании с точки зрения воздействия на окружающую среду.