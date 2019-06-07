Голикова: система образования в России не соответствует запросам рынка труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Система российского образования не соответствует современным требованиям рынка труда. Необходимо взаимодействовать в этом направлении с бизнесом, потому что образование должно опережать вызовы рынка труда, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы должны готовить наших специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день у нас существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует тем требованиям рынка труда, которые сегодня есть. А наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда. И взаимодействие с бизнесом здесь является ключевым, и мы обозначили это в рамках нацпроекта "Образование" как один из ключевых приоритетов, начали работать с Российским союзом промышленников и предпринимателей", - сказала она в пятницу на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.