Росатом и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в развитии цифровой экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Mail.ru Group в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики в России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка, внедрение и совместное продвижение цифровых продуктов в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, корпоративной социализации, управления большими данными, искусственного интеллекта и других сфер.

Партнерство предусматривает обмен опытом и совместную апробацию новых технологий.

Госкорпорация "Росатом" объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.

Mail.ru Group развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат почтовый сервис, русскоязычные социальные сети - "ВКонтакте" и "Одноклассники", портфолио крупнейших онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Skyforge и Perfect World, международные мобильные игры, такие как War Robots и Hustle Castle, а также мессенджеры ICQ, Агент Mail.ru и Tam Tam.

Mail.ru Group владеет двумя крупнейшими сервисами поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club и ZakaZaka, а также сервисом бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.