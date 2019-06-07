Черноморский банк торговли и развития может стать партнером "РЕСО-Лизинга" и "Европлана"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Черноморский банк торговли и развития планирует совместные проекты с компаниями "РЕСО-Лизинг" и "Европлан". Об этом ТАСС рассказал президент банка Дмитрий Панкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Планируется несколько крупных проектов в России с банками и лизинговыми компаниями. Лизинговые [проекты] окажут серьезное влияние на наш портфель, потому что у нас ГТЛК, "Трансфин-М". Сейчас мы рассматриваем "РЕСО-Лизинг", "Европлан". То есть много лизинговых компаний", - пояснил он.

Черноморский банк торговли и развития был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 году. В феврале этого года он предоставил ГТЛК кредит на $69 млн для финансирования строительства комплекса перегрузки угля в морском порту "Мурманск". Этот кредит стал крупнейшим для организации в части финансирования развития инфраструктуры России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.