Черноморский банк торговли и развития изучает вопрос выпуска 5-летних облигаций в валюте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Черноморский банк торговли и развития рассматривает возможность выпуска облигаций в валюте на пять лет, также изучается вопрос выпуска бумаг со сроком погашения в три года и семь лет. Об этом ТАСС рассказал президент банка Дмитрий Панкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас мы рассматриваем выход на программу уже более длинных облигаций, на пятилетние, возможно, будут трех-, пяти-, семилетние облигации. Сейчас мы как раз рассматриваем эти вопросы", - сказал он. По его словам, "в зависимости от ситуации" выпуск может быть в евро или долларах.

Панкин отметил, что банк планирует привлечение средств в связи с динамичным ростом кредитного портфеля за последний год - рост составил около 30% при прогнозе 16-17%.

По его словам, проектов в России у банка становится больше, но вопрос выпуска рублевых бондов с размещением на российском рынке встанет, только когда у организации наберется портфель проектов в РФ на 5-10 млрд рублей. В этом году банк вряд ли выйдет на рублевый рынок, пояснил собеседник агентства. При этом ранее кредитная организация выпускала бонды в национальной валюте в Грузии, Армении и Румынии, а в этом году готовится к выпуску в Азербайджане.

Черноморский банк торговли и развития был создан с целью обеспечения экономического развития и кооперации стран Черноморского региона в 1997 году. Членами банка являются 11 стран, в том числе Россия. Штаб-квартира организации расположена в греческих Салониках.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.