В ЕАО работы по восстановлению пункта пропуска на границе с Китаем оценили в 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Восстановление пункта пропуска через границу РФ с Китаем в селе Пашково Еврейской АО, неработающего с 2013 года после подтопления во время масштабного наводнения на Амуре, требует около 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума губернатор области Александр Левинталь.

"По нашей оценке, необходимо до 1 млрд рублей. Требуется поднять насыпь, построить сами пункты досмотра и другие объекты", - сказал Левинталь.

Сейчас, по его словам, делается экономическое обоснование для выделения средств на восстановление пункта пропуска, как одного из приоритетных. С планами реконструировать этот пункт ранее заявлялся хабаровский инвестор. Это было бы возможным в рамках государственно-частного партнерства, однако такая схема сейчас не разрешена, пояснил Левинталь.

По данным правительства ЕАО, через Пашково проходило более 50% внешнеторгового оборота, отправляемого через пункты пропуска области, так как это кратчайший путь для перевозок многих грузов в Китай. Во время наводнения на Амуре 2013 года сооружения пункта пропуска были подтоплены и пришли в негодность, объект перестал работать. Предпринимателям приходится везти грузы через другие пункты, что увеличивает финансовые и временные затраты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.