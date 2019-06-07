Завод панельного домостроения откроется в Пензе в конце июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Завод панельного домостроения мощностью 120 тыс. кв. метров в год будет запущен в Пензе в конце июня. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Строительные компании создают [в Пензенской области] мощности по производству стройматериалов. Компания "Бетониум" готова в конце месяца открыть завод крупного панельного домостроения с итальянской линией. Это самый современный завод в России, рассчитанный на 120 тыс. квадратных метров в год", - отметил Белозерцев.

Завод по производству бетонных домокомплектов является совместным проектом итальянской компании Simem и пензенского домостроительного комбината "Бетониум".

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года в ходе визита пензенской делегации в Италию было принято решение о строительстве роботизированной линии по производству бетонных домокомплектов. Власти региона рассчитывают, что использование технологий итальянской компании Simem позволит снизить затраты на строительства жилья.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.