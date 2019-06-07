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ПМЭФ-2019

"Новатэк" создает СП с китайскими партнерами для круглогодичной навигации по Севморпути

Совместное предприятие будет создано на базе компании "Морской арктический транспорт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Новатэк", "Совкомфлот", китайская Cosco Shipping и Фонд Шелкового пути договорились создать совместное предприятие на базе компании "Морской арктический транспорт" для круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Соглашение было подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы договорились создать единое совместное предприятие, и у нас уже есть уверенность, что эти планы (по загрузке Севморпути - прим. ТАСС) не просто выполнятся, а выполнятся с наибольшей рентабельностью", - сказал на церемонии подписания глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Ранее сообщалось о создании "Новатэком" собственной транспортной компании - дочернего ООО "Морской арктический транспорт" - для управления транспортными затратами и их оптимизации, наращивания уникальных компетенций арктического мореплавания и централизованного управления арктическим флотом.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКитайМихельсон, Леонид ВикторовичПМЭФ-2019
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ
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