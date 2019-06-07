На ПМЭФ представили первую в России межкорпоративную квантовую сеть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский квантовый центр (РКЦ) совместно с Газпромбанком, Сбербанком и PwC продемонстрировали работу первой в России межкорпоративной квантовой сети на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На презентации был проведен сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами участников форума.

"Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной видеоконференцсвязи между стендами двух крупнейших банков и международной консалтинговой компании. Поставляемое компанией Qrate оборудование может стать основой для построения всероссийской многоузловой сети защищенной связи для банковской системы и госсектора", - сообщает пресс-служба РКЦ.

В 2017 году специалистами Российского квантового центра была запущена первая многоузловая квантовая сеть с тремя узлами связи и двумя квантовыми каналами. Сеть, которую специалисты продемонстрировали на форуме, является следующим этапом развития технологии квантового распределения ключа.

Для проведения сеанса использовался оптоволоконный канал передачи данных с двусторонним шифрованием. Ключи для расшифровки данных передавались по отдельному каналу с помощью установок квантового распределения ключа РКЦ и компании Qrate. Таким образом была обеспечена максимальная защита данных, отмечает пресс-служба.

"Совместная презентация работающих установок квантовой связи между узлами нескольких партнеров демонстрирует нашу готовность к созданию полноценной всероссийской сети квантового распределения ключа, которую смогут использовать все игроки рынка", - считает генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов, чьи слова приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.