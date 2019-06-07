Роснано, РЖД и Русэнергосбыт будут совместно развивать системы накопления энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ООО "Русэнергосбыт" будут совместно развивать инновационные системы накопления энергии. Соглашение об этом партнеры подписали сегодня на полях Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ).

Предполагается, что до конца 2019 года партнеры определят технические требования системы накопления энергии для испытаний на сети железных дорог. Проектирование и производство пилотного образца накопителя для проведения испытаний может начаться в 2020 году.

"Пилотный проект с РЖД нацелен подтвердить, что применение накопителей энергии в ряде случаев эффективно для решения проблемы пикового потребления [электроэнергии]. Аккумуляторная батарея позволит увеличить пропускную способность пилотного участка железных дорог. Мы надеемся, что этот опыт окажется экономически успешным для потребителя и будет масштабирован и на других участках железных дорог, где существует энергодефицит", - сказал глава "Роснано" Анатолий Чубайс по итогам подписания.

Проекты по созданию систем хранения энергии в рамках соглашения будут реализованы совместно с Enel Group, с опорой на их опыт разработки ряда инновационных энергетических проектов по всему миру. Планируется, что поставку аккумуляторных ячеек осуществит новосибирский завод "Лиотех" (дочерняя компания Роснано), который является единственным российским предприятием по выпуску аккумуляторных ячеек и батарей для промышленного применения.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Компания является одним из ведущих институтов развития и содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.