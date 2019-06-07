Силуанов не исключил расширения проекта высокоскоростных магистралей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. После реализации высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург проект можно расширить до Казани, до Краснодара и даже до Ростова-на-Дону. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала НТВ.

"Посмотрим, как будет работать высокоростное движение в этом направлении. Дальше будем расширять, да, возможно, до Москвы - Казани, возможно до Краснодара и до Ростова", - сказал он. "Всему свое время, это затратный проект", - сказал Силуанов.

Глава Минфина также пояснил, почему из двух проектов ВСМ, Москва - Санкт-Петербург и Москва - Казань, был выбран для реализации проект ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. "Естественно, Казань - совершенно другой пассажиропоток, соответственно, и стоимость билета ниже и сам проект более затратный, окупаемость его значительно дальше", - отметил чиновник.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Министерство транспорта РФ планирует предварительно определить стоимость проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург в августе 2019 года. Российские железные дороги (РЖД) планируют осенью приступить к проектированию высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Как отмечал вице-премьер РФ Максим Акимов, проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, но обсуждаются сроки его реализации и очередности с проектом Москва - Санкт-Петербург.