Акционер "ЕвроХима": компания не отказывалась от строительства порта Тамань

"Мы не отказывались от строительства порта в Тамани. Мы ничего не ждем, мы участвуем в процессе бесед уже шестой год. И будем продолжать в них участвовать", - сказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Еврохим" не отказывался от идеи строительства порта Тамань, однако на данный момент переговоры по этой теме не дали результатов. Об этом сообщил журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основной акционер компании Андрей Мельниченко.

Гендиректор "ЕвроХима": после запуска завода в Кингисеппе мы начнем строительство нового

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что "ЕвроХим" решил не участвовать в строительстве порта Тамань, а вместо этого вернется к проекту создания терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга.

В ноябре прошлого года "Коммерсантъ" писал, что проект строительства порта Тамань пришлось переделывать с исключением из порта земельных участков "Отэко" после актуализации прогнозов грузопотоков на основе данных от возможных инвесторов.

Создание сухогрузного района морского порта Тамань заложит основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор "Север - Юг".

"ЕвроХим" (EuroChem Group AG) - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия компании производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций, еще 10% акций косвенно принадлежат бывшему генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.