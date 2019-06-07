Вторую очередь крупнейшей в Европе фабрики Nestle запустят в Вологде 27 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Nestle запустит в эксплуатацию в Вологде вторую очередь крупнейшей в Европе фабрики по производству детского питания, что позволит компании занять 90% данного рынка в России и странах СНГ. Об этом рассказал ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня мы подписали соглашение с компанией Nestle, крупнейшим производителем детского питания в Европе, о запуске второй очереди фабрики по производству детского питания в Вологде. Объем инвестиций - 1,9 млрд рублей. При реализации этого проекта компания Nestle будет занимать 90% рынка производства детского питания в России и странах СНГ", - рассказал ТАСС губернатор.

По его словам, компания уже 16 лет базируется в Вологде, на сегодня это самая крупная и современная фабрика в мире по производству детского и быстрого питания. Предприятие с каждым годом наращивает объемы инвестиций.

"При реализации этого проекта встает вопрос о дальнейшей локализации сырья, потому что для производства детского питания должно быть очень высококачественное, поэтому мы договорились с компанией Nestle, что будем производить сырье в Вологодской области. Сейчас привлекаем науку, Вологодскую молочную академию, Вологодский опытно-молочный завод для производства сырья для крупнейшего производителя в РФ и в Европе", - пояснил губернатор детали соглашения.

Как отметил глава региона в ходе церемонии подписания, вторая очередь фабрики заработает 27 июня. "Предприятие успешно развивается, вкладывает инвестиции в развитие инфраструктуры, увеличивает объемы производства. Мы со своей стороны предоставляем все возможные инвестиционные налоговые льготы, чтобы предприятие комфортно чувствовало себя на рынке, было конкурентоспособным. Подписав это соглашение, мы берем на себя обязательство по предоставлению инвестиционных налоговых льгот для дальнейшего развития компании Nestle на российском рынке", - сказал Кувшинников.

В ходе строительства второй очереди в августе 2018 года сообщалось, что мощность фабрики составит до 13 тыс. т сухих смесей в год, на производстве занято более 300 человек.