Минтранс получил письмо АЭВТ с просьбой проверить системы самолета SSJ-100

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ получил письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой проверить системы самолета SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Получал", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", АЭВТ направила письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой провести оперативную проверку SSJ-100 "как типа на соответствие сертификационным требованиям". В частности, по данным ассоциации, есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.