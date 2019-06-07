Пулковская обсерватория на юге Петербурга требует до 800 млн рублей вложений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Одна из старейших обсерваторий России - Главная астрономическая обсерватория РАН, расположенная на юге Санкт-Петербурга, на Пулковских высотах, требует вложений порядка 600-800 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора города Александр Беглов после встречи с главой Минобрнауки РФ Михаилом Котюковым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы договорились, что у нас обсерватория сохраняется, потому что там хорошие научные кадры, там хорошее архивы, научные исследования, там требуются соответственно вложения, конечно. Где-то порядка 600-800 млн рублей, такая цифра. Вопрос изучается - есть поручение [премьер-министра] Дмитрия Анатольевича Медведева по этому вопросу, поэтому совместно работаем, создали рабочую группу, включая РАН, и Пулковскую обсерваторию будем сохранять - это будет один из таких научных центров, которые будут всегда востребованы в общей системе", - рассказал журналистам Беглов.

По словам Котюкова, необходимо найти для обсерватории то место, которое она займет в российской астрономии. Как отметил министр, обсерватория может стать не только научным, но и научно-просветительским центром, доступным для посещения горожанами и гостями города.

"Нам нужно найти правильное место для той площадки, которая находится на Пулковских высотах, и встроить ее в общемировую исследовательскую повестку. В Пулковской обсерватории наблюдения давно уже ведутся в разных местах - наша задача, чтобы Пулковская обсерватория стала частью общемировой программы. Сегодня установки в разных частях земного шара расположены и позволяют исследователю получать информацию практически в режиме реального времени. Важно, чтобы мы именно такую форму сотрудничества сейчас смогли реализовать и для Пулковской обсерватории", - сказал он.

Об обсерватории

Пулковская обсерватория - одна из старейших обсерваторий России, она была открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Обсерватория находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря. Сейчас главные проблемы обсерватории - близкое расположение города и активное "световое загрязнение" неба.

В июне 2018 года президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный - в течение пяти лет - перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых Главной астрономической обсерваторией РАН, из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях. При этом перспектива сокращения научной базы Пулковской обсерватории вызвала опасения у представителей научной общественности Петербурга.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.