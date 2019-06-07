ОЭЗ "Иннополис" намерена передать опыт в сфере инноваций Дальнему Востоку

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Представители особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" (Татарстан) и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) договорились на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) об обмене опытом в сфере информационных технологий, сообщила в пятницу пресс-служба ОЭЗ.

"Опыт Иннополиса в сфере ИТ-технологий будут использовать в Дальневосточном федеральном округе. На полях Петербургского международного экономического форума прошло подписание соглашения о сотрудничестве между АНО АПИ и АО "Особая экономическая зона "Иннополис", - говорится в сообщении.

Подписи под документом поставили гендиректор агентства Леонид Петухов и глава ОЭЗ Ренат Халимов. Стороны будут сотрудничать в продвижении и реализации бизнес-проектов в ИТ-сфере, обмениваться данными по сегментам рынка в части информационных технологий, оказывать поддержку проектам малого и среднего предпринимательства, организовывать форумы, семинары и конференции по вопросам информационно-инновационной деятельности.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.