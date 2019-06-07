Экспертизу проекта по восстановлению рудника "Мир" завершат к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Проектирование и экспертизу восстановления рудника "Мир" компании "Алроса" планируется завершить к 2024 году. После этого начнутся сами работы по восстановлению, которые продлятся от пяти до восьми лет, сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Алроса" планирует возобновить добычу на руднике "Мир", на котором произошел прорыв воды в августе 2017 года, в 2031-2032 годах. Капитальные вложения могут составить порядка 73 млрд рублей.

"К 2024 году у нас будет полностью завершен проект, <…> закончена экспертиза проекта… Технические решения по восстановлению рудника в рамках проектной работы сейчас начнутся и к 2024 году завершатся", - сказал Николаев.

После этого, по словам главы региона, начнется восстановление рудника, которое займет от пяти до восьми лет. "Поэтому где-то в 2029-2032 годах у нас рудник будет запущен. Это даже не восстановление, это фактически строительство нового рудника", - добавил он.

Четвертого августа 2017 года в результате прорыва воды из карьера на руднике "Мир" затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 г. предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов $96,9 млн.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.