Минсельхоз не видит предпосылок для отмены нулевой экспортной пошлины на пшеницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не видит предпосылок для прекращения действия нулевой экспортной пошлины на пшеницу. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нулевая экспортная пошлина действует до 1 июля [2019 года], предпосылок для того, чтобы экспортную пошлину устанавливать, мы на сегодняшний день не видим. И если не произойдет ничего экстраординарного, будем точно так же жить [с нулевой пошлиной]", - сказал он.

Минсельхоз РФ 8 мая предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы сроком на один год. По мнению представителей министерства, ожидаемый в России в 2019 году урожай в размере 118 млн т позволит полностью обеспечить внутреннее потребление, а также создаст хорошие предпосылки для экспорта. 5 июня в правительстве РФ поддержали продление срока действия экспортной пошлины на пшеницу на нулевом уровне.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года и должна была действовать до 1 июля 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 июня 2018 года постановил продлить срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 г.