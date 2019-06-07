Белоусов назвал бедствием проблему давления силовиков и надзорных органов на бизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Административное и силовое давление на бизнес приобрело характер бедствия, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов на сессии, посвященной национальному рейтингу инвестклимата в регионах, в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Первый барьер [на пути развития бизнеса], мы о нем много говорим, но, честно скажу, он уже приобрел характер настоящего бедствия, особенно на фоне успехов, которые были - это то, что мы называем административным давлением, давлением со стороны силовых структур и контрольно-надзорной деятельности", - сказал Белоусов.

В связи с этим в России запущена масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности - "регуляторная гильотина", отметил помощник президента. "За два года кардинальным образом вся система контрольно-надзорной деятельности должна измениться", - подчеркнул он.

Кроме того, проблему давления на бизнес со стороны силовых структур поможет решить специальная электронная платформа, через которую предприниматели смогут сообщать о таких фактах. "Если все пойдет нормально, осенью заработает платформа, где каждый предприниматель, который подвергся давлению, несправедливому с его точки зрения, со стороны территориальных органов, местных органов силовых структур, прежде всего, МВД, будет иметь возможность не просто апеллировать, а запустить процесс, который неизбежно приведет к проверке со стороны центрального аппарата МВД законности и обоснованности действий соответствующих сотрудников на местах", - рассказал Белоусов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.