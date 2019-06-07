ФСИН на форуме в Петербурге заключила соглашение о сотрудничестве с банком "Открытие"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России заключила с банком "Открытие" соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного юридического форума. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

"В рамках ПМЭФ-2019 Федеральная служба исполнения наказаний и ПАО "Банк "Финансовая корпорация "Открытие" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор ФСИН России Геннадий Корниенко и президент-председатель правления ПАО Михаил Задорнов", - сообщили в пресс-бюро.

В рамках соглашения банк будет участвовать в реализации социальных проектов ведомства. Подписание документа направлено на развитие сотрудничества финансовой группы банка со ФСИН и ее подведомственными структурами.