Ростех построит завод по производству СПГ в Тверской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" построит в Тверской области завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 120 тыс. тонн в год. Соглашение о развитии топливно-энергетической инфраструктуры в регионе стороны заключили в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Госкорпорация "Ростех" и правительство Тверской области займутся развитием топливно-энергетической инфраструктуры на территории региона. Сотрудничество предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн СПГ в год. Соответствующее соглашение заключено на полях Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Планируется, что завод разместится в одном из крупных промышленных центров Тверской области городе Кимры. Кроме строительства завода соглашение предусматривает модернизацию и развитие топливно-энергетической инфраструктуры региона на основе технологий СПГ. Комплексная программа позволит создать не менее 10 объектов распределенной электрогенерации на СПГ в труднодоступной местности. По словам главы Тверской области Игоря Рудени, реализация подписанного соглашения в целом позволит привлечь не менее 10 млрд рублей в промышленную и энергетическую отрасли региона.

"Чтобы обеспечить потребителей этим экономичным, экологичным и безопасным видом топлива, необходима соответствующая инфраструктура. Ростех привлекает серьезные ресурсы для ее создания в регионах. Ранее мы договорились о запуске проекта "Северная Двина-СПГ" в Архангельской области. Сотрудничество с Тверской областью - еще один важный шаг в этом направлении", - отметил после подписания соглашения глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В перспективе госкорпорация также планирует запустить в Тверской области производство оборудования для инфраструктуры СПГ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.