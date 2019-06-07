"Газпром нефть" и "Цифра" создадут СП по развитию цифровых продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и компания "Цифра" договорились о создании совместного предприятия, которое займется разработкой цифровых продуктов для управления производством промышленных компаний. Соответствующее предварительное соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает "Газпром нефть".

"Ключевым направлением сотрудничества станет развитие цифровых сервисов для решения задач интегрированного планирования нефтегазодобычи, операционного планирования и учета на НПЗ, мониторинга и контроля качества продукции", - говорится в сообщении.

Целевыми партнерами для поставок созданных продуктов будут российские и зарубежные компании нефтегазовой и химической индустрий.

Ожидается, что выручка совместного предприятия составит не менее 7,5 млрд рублей в течение пяти лет.