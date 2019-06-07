Силуанов: рост потребительского кредитования не говорит об отсутствии денег у населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Рост выдачи банками потребительских кредитов в России не является показателем отсутствия денег у заемщиков. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме.

"Во многих странах люди живут только на кредиты, это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат <...> Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс", - сказал он.

Силуанов отметил, что сокращение реальных доходов населения связано с уменьшением теневых зарплат и теневых выплат, и с большими выплатами по потребительским кредитам. "Кредиты растут - и проценты, и выплаты растут, этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения", - сказал он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ, высказал опасения, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что люди берут кредиты, чтобы поддержать свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов.