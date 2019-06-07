Более 170 млрд рублей будет инвестировано в Новошахтинский завод нефтепродуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Юг Энерго" инвестирует в развитие Новошахтинского завода нефтепродуктов (Ростовская область) 177 млрд рублей с 2020 года по 2023 год. Соответствующее соглашение в пятницу подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Согласно договору, в период с 2020 года по 2030 год компания "Юг Энерго" инвестирует в развитие Новошахтинского завода нефтепродуктов 177 млрд рублей. В ходе реализации инвестиционных проектов инвестор готов создать на предприятии до 1 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что новые рабочие места - это как раз то, что нужно, особенно на шахтерских территориях.

"С 1 января 2024 года мы планируем производить порядка 717 тыс. т в год бензина марок 92, 95 класса "Евро-5". Параллельно с ним производство товарного дизеля - около 2 млн т - появится в ближайшие три-пять лет. Это первый этап развития самого предприятия. В партнерстве с регионом мы еще будем осуществлять проекты по экологии, в частности, реконструкции очистных сооружений, что положительно скажется на экологии в регионе", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора компании "Юг Энерго" Дмитрия Шунькова.

Нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью до 7,5 млн т нефти в год был введен в эксплуатацию в Ростовской области в 2009 году. В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. т в год. В 2015 году завершено строительство второй установки первичной переработки нефти.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.