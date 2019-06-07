ВЭБ.РФ и Сбербанк профинансируют модернизацию сети аэропортов в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Сбербанк России предоставят синдицированный кредит на сумму 6,5 млрд рублей на модернизацию входящих в группу Новапорт региональных аэропортов в шести городах России. Соответствующий документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ

"Синдицированный кредит в размере 6,5 млрд рублей сроком на 12 лет будет направлен на строительство новых аэровокзальных комплексов. В соответствии с условиями ВЭБ.РФ предоставит финансирование в размере 2,65 млрд рублей, Сбербанк - 3,85 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Новые современные аэровокзальные комплексы будут созданы в Мурманске, Астрахани, Владикавказе, Томске, Кемерове и в Улан-Удэ, уточнили в пресс-службе. Завершить строительство планируется в 2023 году.

В региональных центрах появятся шесть современных аэровокзальных комплексов с дополнительной площадью почти 33 тыс. кв. м, способных обеспечить дополнительный пассажиропоток около 10 млн пассажиров на горизонте 12 лет. При этом к 2030 году будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест, а бюджетный эффект составит 4,4 млрд руб.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.