Байкальская горная компания и "ИКС Холдинг" создадут в Чите центр инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Центр инноваций создадут в Чите для обеспечения региона IT-специалистами. Такое соглашение в пятницу правительство Забайкальского края заключило с Байкальской горной компанией (БГК, оператор освоения Удоканского месторождения меди в Забайкалье) и "ИКС Холдингом" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте регионального правительства.

"Центр инноваций будет создан в Чите. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме. В церемонии подписания участвовали председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев, генеральный директор "ИКС Холдинга" Антон Черепенников и и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин", - говорится в сообщении.

Центр будет создан, чтобы обеспечивать регион IT-специалистами, внедрять новые модели образования, формировать системы подготовки молодых талантов, включая применение лучших практик основного и дополнительного образования. "Создание центра даст импульс развитию во всех отраслях - от горнодобывающей промышленность до медицины, станет первым шагом к созданию новой современной экономики Забайкальского края", - приводятся в сообщении слова Чуркина.

Центр объединит представителей сферы образования, науки, бизнеса. В него также войдут предприниматели из области высоких технологий и члены общественных организаций. Работа центра предполагает экспертизу в сфере инноваций, оценку и подбор лучших практик, проработку новых моделей развития региона. "Как показывает наш опыт, многие регионы обладают значительным потенциалом для развития и внедрения цифровых технологий. Надеемся, что запланированное открытие инновационного центра в Чите подстегнет цифровой потенциал края и позволит открыть немало настоящих IT-талантов", - считает Черепенников.

"Центр станет площадкой для ранней профориентации молодежи и, в том числе, для промышленных проектов, - отметил Казикаев. - Мы рассчитываем, что он станет "кузницей кадров" для Удоканского горно-металлургического комбината, эксплуатация которого потребует использования современной техники, технологий и оборудования".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.