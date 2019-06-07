Минфин на фоне рекордных дивидендов "Газпрома" откажется от единовременных изъятий по НДПИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минфин больше не будет применять практику введения единовременных изъятий по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" в связи с рекордными дивидендами холдинга за 2018 год. Ведомство также ожидает от компании последовательных действий по выходу на выплаты в 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Газпром" в этом году собирается заплатить рекордно высокие дивиденды - выше, чем любая другая российская компания. Это пока не целевые 50% от чистой прибыли по МСФО, но ожидаются последовательные действия по выходу на этот уровень. В этой связи правительство не собирается более применять практику последних лет по введению единовременных изъятий по НДПИ", - сказал Колычев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В свою очередь заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что 50% прибыли по МСФО является целевым уровнем для компании по дивидендам. До конца года совет директоров "Газпрома" должен обсудить обновленную дивидендную политику.

"Мы ведем разработку новой дивидендной политики с привязкой дивидендов к размеру чистой прибыли по МСФО. Целевым уровнем для нас является 50%, который может быть достигнут в течение ближайших нескольких лет. До конца 2019 года мы вынесем обновленную дивидендную политику на совет директоров", - сказал Садыгов.