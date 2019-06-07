РЖД и структура Ростеха вместе внедрят интернет вещей на российских железных дорогах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и "РТ-Инвест" (дочерняя компания Ростеха) договорились создать совместную компанию для внедрения интернета вещей в российской транспортной отрасли. Соглашение было подписано сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Как уточняется в сообщении РЖД, документ предполагает создание специализированной совместной компании для разработки технологий в сфере интернета вещей для российской транспортно-логистической отрасли. Эта компания займется созданием цифрового оборудования, интеграцией решений интернета вещей с существующими системами железнодорожного транспорта.

РЖД и "РТ-Инвест" также планируют учредить венчурный фонд, основными задачами которого станут развитие компаний-лидеров промышленного интернета вещей и транспортной телематики, поддержка стартапов и подготовка кадров.

Технологии на базе интернета вещей позволят контролировать состояние путей и элементов подвижного состава, температуру рельсов, места пересечения с автомобильными дорогами, обнаруживать обрыв или обледенение контактной сети, отмечается в пресс-релизе РЖД.

Разработки могут применяться и для регулярного отслеживания параметров состояния груза - давления, температуры, герметичности, сохранности пломб.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор -- фонд "Росконгресс". ТАСС -- информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.