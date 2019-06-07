МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания "МТС" инвестирует в цифровизацию Самарской области 2 млрд рублей до конца 2020 года. Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали первый вице-губернатора - председатель правительства региона Виктор Кудряшов и президент компании Алексей Корня.

"В рамках соглашения МТС до конца 2020 года инвестирует в цифровизацию Самарской области 2 млрд рублей", - сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

По данным пресс-службы, планируется запустить проекты дорожного строительства и логистики, а также проект развития медицинских цифровых сервисов совместно с Центром инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.