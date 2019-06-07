Минсельхоз и РЖД подписали соглашение по перевозкам сельскохозяйственных грузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ и "Российские железные дороги" (РЖД) подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по перевозкам сельскохозяйственных грузов железнодорожным транспортом. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Соглашение заключено с целью установления долгосрочного сотрудничества в области осуществления перевозок железнодорожным транспортом сельскохозяйственных грузов. Главной его задачей является организация максимально эффективного и удобного процесса транспортировки как для грузоотправителей аграрной продукции, так и для перевозчика", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, одним из основных направлений сотрудничества будет являться взаимодействие по вопросам реализации конкретных мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе направленных на развитие инфраструктуры на подходах к агрологистическим объектам, припортовым станциям и сухопутным пунктам перехода. Ожидается, что это положительно скажется не только на внутрироссийских перевозках сырья и продовольствия, но и будет способствовать ликвидации барьеров при осуществлении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции.

Минсельхоз и РЖД также договорились координировать работу по подготовке предложений в области тарифной политики и оказанию консультационной и информационной поддержки пользователям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки сельскохозяйственных грузов. Кроме того, стороны будут сотрудничать в области разработки, внедрения и обеспечения механизма непрерывной холодовой цепи при транспортировке скоропортящихся грузов с целью обеспечения населения качественной продукцией.

"Вопрос развития агрологистики имеет огромное значение для решения поставленной президентом задачи по наращиванию экспорта продукции АПК. Минсельхоз и РЖД будут совместно работать над тем, чтобы сделать перевозку сельхозпродукции максимально доступной для наших аграриев и эффективной для перевозчика. Это позволит значительно увеличить поставки отечественной продукции АПК за рубеж, а также положительно скажется на внутрироссийских перевозках сырья и продовольствия", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

6 апреля 2019 года постановлением правительства утверждены правила предоставления субсидий АО "РЖД" на перевозку зерна железнодорожным транспортом из Красноярского и Алтайского краев, Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской областей. Правила распространяются на перевозки с 1 февраля по 31 августа ежегодно.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

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