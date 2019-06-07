"Алроса" трудоустроила всех рабочих рудника "Мир" после его консервации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Алроса" предприняла исчерпывающие меры для того, чтобы трудоустроить рабочих рудника "Мир" после аварии на нем и последующей консервации объекта. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В результате прорыва воды из карьера 4 августа 2017 года на руднике "Мир" затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли. Возобновить добычу на руднике "Алроса" планирует в 2031-2032 годах.

"Компанией были приняты исчерпывающие меры. Те специалисты рабочих профессий, которые были задействованы на руднике "Мир" и потеряли работу, они все устроены, сокращений нет. Были определенные сокращения, связанные с управленческим персоналом, но это уже была жизненная необходимость", - сказал Николаев.

По его мнению, "Алроса" является одной из самых социально ориентированных компаний в РФ. Николаев отметил, что по согласованию с акционерами компания вкладывает "достаточно большой объем средств" в социальные проекты. В частности, "Алроса" делает отчисления в Целевой фонд будущих поколений Якутии. "Вместе с тем "Алроса" проводит большую работу по поддержке своих территорий в части создания соответствующих условий проживания людей", - добавил он.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Якутии и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов - $96,9 млн.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.