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ПМЭФ-2019

Ростуризм и "Яндекс.Такси" договорились помогать клиентам недобросовестных туроператоров

"Яндекс.Такси" планирует оказывать туристам, попавшим в трудную ситуацию из-за банкротства туроператора, отмены или переноса рейса, помощь с заказом транспорта в тех странах, где работают их сервисы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ростуризм и "Яндекс.Такси" запустят программу поддержки туристов, пострадавших от действий недобросовестных туроператоров или столкнувшихся с отменой либо переносом авиарейсов. Соответствующее соглашение было заключено в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как пояснили в пресс-службе "Яндекс.Такси", программа будет направлена в первую очередь на помощь туристам, которые попали в трудную ситуацию из-за банкротства туроператора, отмены или переноса авиарейса.

"В рамках подписанного соглашения Ростуризм и "Яндекс.Такси" рассмотрят механизмы по поддержке пострадавших туристов. "Яндекс.Такси" планирует оказывать путешественникам помощь с заказом транспорта в тех странах, где работают сервисы "Яндекс.Такси" и Yango (международный бренд "Яндекс.Такси" - прим. ТАСС), а также помогать с проездом из аэропорта домой по прилету", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова привели в пресс-службе, "совместный проект с "Яндекс.Такси" позволит сделать по-настоящему полезный практический шаг навстречу российским туристам, объединить туристическую повестку и цифровые технологии в единое целое".

Программа будет охватывать 16 стран - 13 государств, включая Россию и страны ближнего зарубежья, где работает "Яндекс.Такси", а также Израиль, Финляндию и Кот-д'Ивуар, в которых представлен Yango.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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РоссияПМЭФ-2019
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