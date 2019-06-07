Перспективы развития и сотрудничества Каспийского региона обсудят на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Участники круглого стола "Россия в Каспийском регионе: перспективы развития международной торговли" обсудят 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вопросы развития Каспийского региона и сотрудничество на море с прикаспийскими регионами, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минкавказа РФ.

По информации пресс-службы, в дискуссии примут участие ведущие международные и российские эксперты в области торговой политики и международных экономических отношений.

"На круглом столе состоится обсуждение актуальных вопросов развития Каспийского региона, чей потенциал в настоящее время используется не в полной мере. Привлечение Ирана к свободной торговле, развитие сотрудничества на море с Индией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном и транзит через их территорию в страны Персидского залива и Азии открывает привлекательные перспективы для всех участников", - говорится в сообщении.

Как сообщается, одними из важнейших мероприятий стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, разработанной и подписанной в 2017 году, является развитие международных транспортных коридоров.

"В числе ключевых мероприятий стратегии предусмотрены мероприятия по развитию портовой инфраструктуры на Каспии, созданию условий на основе международного партнерства по развитию международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток", а также по развитию в субъектах Каспийского региона производства продукции, ориентированной на юго-восточные рынки. Развитие устойчивых экономических и культурных связей с прикаспийскими государствами, позволит дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию СКФО", - уточняют в ведомстве.

Распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года было подписано в ноябре 2017 года. В пояснительной записке к нему отмечается, что основными целями данной стратегии является укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли. Реализация стратегии предполагает модернизацию портов Махачкалы и Астрахани, порта Оля в Астраханской области, а также создание нового порта в дагестанском Каспийске.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.