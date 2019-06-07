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ПМЭФ-2019

АФК "Система" покупает два фармзавода у Marathon Group

Предполагается, что сделку закроют в течение трех месяцев после получения одобрения ФАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АФК "Система" заключила сделку о покупке у российской инвестиционной компании Marathon Group двух фармацевтических активов - производителя антибиотиков "Синтез" (Курган) и производителя антибактериальных средств "Биоком" (Ставрополь). Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа в рамках Петербургского международного экономического форума.

Закрытие сделки ожидается в течение трех месяцев после получения одобрения ФАС. Стоимость сделки не сообщается.

"Возможность приобретения компаний "Синтез" и "Биоком" является инвестиционно привлекательной для АФК "Система". Эти компании имеют устойчивые рыночные позиции. Кроме того, мы видим прекрасные возможности по реализации синергетических эффектов при их объединении с фармацевтическим предприятием "Оболенское" и "Биннофарм". Сделка позволит создать одну из крупнейших фармацевтических компаний в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, опытным менеджментом, мощным производственным и научно-исследовательским потенциалом", - сказал президент АФК "Система" Андрей Дубовсков.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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