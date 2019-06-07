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ПМЭФ-2019

Бойко: у Киева критически мало времени, чтобы решить вопрос с транзитом газа

В то же время сопредседателя украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что украинской стороне удастся обеспечить гарантии транзита газа

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает необходимым как можно скорее договориться с "Газпромом" о гарантиях транзита российского газа через Украину с 2020 года.

"У нас критически мало времени осталось, чтобы решить, без преувеличения, судьбоносные вопросы для нашей экономики, которые связаны с транзитом газа и получением его по конкурентоспособным ценам. Потому что мы прекрасно понимаем, что полгода - это очень мало", - сказал Бойко на встрече с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером.

"Я убежден, что мы достигнем результата, который пойдет на пользу и украинской экономике, и российским производителям, и, самое главное, обеспечим гарантии транзита газа", - подчеркнул он.

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