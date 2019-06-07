JTI планирует в течение двух лет вложить $12 млн в развитие "Донского табака"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Японская табачная компания Japan Tobacco Inc. (JTI), ставшая в 2018 году владельцем фабрики "Донской табак", планирует в течение двух лет вложить в развитие предприятия более $12 млн. Об этом говорится в сообщении JTI.

"Донской табак", входящее в группу компаний JTI, и правительство Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве на период 2019-2021 годов, нацеленное на создание благоприятных социально-экономических условий для дальнейшего развития табачной отрасли в регионе. JTI планирует инвестировать в развитие предприятия более $12 млн в течение следующих двух лет", - отмечается в сообщении.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по трем ключевым направлениям: реализация инвестиционных проектов предприятия, выполнение программы устойчивого развития в регионе и совместные усилия по противодействию рынку нелегальных сигарет.

Japan Tobacco Inc. - японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года компания была государственной монополией, затем акционирована. Контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит Министерству финансов Японии.

Продукция JTI продается в 120 странах мира. На российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour, LD Natural American Spirit, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I", "Тройка" и др. 1 августа завершила приобретение компании "Донской табак".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.