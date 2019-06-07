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ПМЭФ-2019

Ростех создаст для "Газпрома" СПГ-оборудование и вертолеты для шельфа

Соглашение также предполагает внедрение цифровых технологий и решение задач технологического развития и импортозамещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и "Газпром" заключили соглашение на ПМЭФ о сотрудничестве в области разработки, производства и поставок высокотехнологичного оборудования, говорится в сообщении Ростеха.

"В рамках соглашения Ростех и "Газпром" реализуют проекты в области создания нового и модификации используемого газотурбинного и газоперекачивающего оборудования, выпуска оборудования для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), производства офшорных вертолетов для морских нефтегазовых месторождений, применения композиционных и конструкционных материалов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, соглашение предполагает внедрение цифровых технологий и решение задач технологического развития и импортозамещения.

Оборудование будет производиться в том числе на мощностях предприятий ОПК, что позволит решить задачи диверсификации производства, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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