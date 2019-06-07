Глава Росатома предлагает выстроить международный диалог для преодоления кадрового кризиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Выстраивание международного диалога по теме современных подходов к развитию рынка труда позволит преодолеть сложившийся в мире глобальный кадровый кризис, связанный в том числе с развитием высоких технологий, заявил в четверг генеральный директор Росатом Алексей Лихачев на специальной сессии "Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет вещей - все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек. При этом система образования и переподготовки не успевают за изменениями. Складывается парадоксальная ситуация: миллионы людей не могут найти работу, а предприятия жалуются, что работать некому, не хватает квалифицированных специалистов. Ответ на эти вызовы - смена модели подготовки и переподготовки кадров. От модели "конвейера" пора переходить человекоцентричной модели. В центре системы подготовки кадров должен стоять человек с его ценностями и потенциалом. И это необходимо обсуждать в рамках международного диалога, поскольку проблема имеет глобальный характер", - сказал он в ходе сессии.

Лихачев убежден, что ни одна компания, ни одно государство в мире, даже самое крупное, не в состоянии решить задачи смены модели в одиночку.

"Сегодняшняя дискуссия - небольшой, но важный шаг на этом пути. Мы продолжим ее в рамках деловой программы мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани в этом году. Я приглашаю всех наших экспертов - глав корпораций-работодателей, министров, руководителей общественных организаций - к диалогу и совместному решению проблем", - добавил он.

ГК "Росатом" - единственная в мире компания, которая предлагает уникальные интегрированные решения по всем звеньям производственной цепочки атомной энергетики, включающие в себя не только разработку и строительство АЭС различной мощности, но и развитие ядерной инфраструктуры, решения в области финансирования атомных проектов, подготовку и переподготовку национальных кадров, локализацию производства на территории страны-заказчика, гарантированную поставку топлива на весь жизненный цикл АЭС, сервис, переработку и обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), комплексные решения в области вывода из эксплуатации.