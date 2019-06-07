РФПИ может вложиться в медицинский туризм вместе с турецким застройщиком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает ряд совместных проектов по строительству объектов медицинского туризма с турецким строительным холдингом "Ренессанс", сообщил журналистам в пятницу глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Да, и у нас есть с "Ренессансом" план по строительству различных госпиталей здесь и так далее. Поэтому да, с "Ренессансом" изучаем, как этот проект реализовать с фокусом на страны ближнего зарубежья", - сказал Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.