Соглашение о начале работ по проекту развязки ЗСД на юге Петербурга подписано на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга, ООО "Магистраль северной столицы" (МСС) и АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) заключили соглашение о начале работ по проекту создания транспортной развязки Западного скоростного диаметра в районе Витебского проспекта на юге города. Об этом сообщает пресс-служба группы ВТБ.

"В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), одним из акционеров которого является ВТБ, Санкт-Петербург и АО "Западный скоростной диаметр" подписали соглашение о начале работ по проекту создания примыкания ЗСД к Витебскому проспекту. Подписи под документом поставили вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, генеральный директор МСС Алексей Бнатов и генеральный директор АО "ЗСД" Константин Попов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, документ, подписанный на площадке форума является дополнительным к общему соглашению о государственно-частном партнерстве по проекту "Западный скоростной диаметр". Согласно соглашению, стороны будут работать над подготовкой территории и проектированием будущей развязки. После завершения строительства развязка обеспечит прямую связь ЗСД с восточной частью Московского района и Фрунзенским районом Санкт-Петербурга, а после завершения строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) - свяжет скоростные трассы ЗСД, ШМСД и Кольцевую автомобильную дорогу в единую систему скоростных магистралей Санкт-Петербурга. Срок реализации проекта: до 2042 года.

В конце апреля, как писал ТАСС, проектная организация в сфере дорожного строительства "Институт "Стройпроект" победила в конкурсе "Западного скоростного диаметра" на разработку проектно-сметной документации подключения трассы к будущей Широтной магистрали скоростного движения, предусматривающей устройство транспортной развязки с Витебским проспектом.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.