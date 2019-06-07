Бизнесмены из России ведут изыскательские работы по восстановлению аэропорта Сухума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российские бизнесмены проводят проектно-изыскательские работы по восстановлению работы Сухумского аэропорта, не функционирующего с 1993 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, который участвует в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не хотелось бы забегать вперед, но скажу, что идут проектно-изыскательские работы, которыми занимаются бизнесмены из России, чьих фамилий я не называю, но понятно, что это с добра [одобрения] политических руководителей России. Т.е. такая работа идет, и сказать, когда она может быть закончена, сложно, но по уверениям тех, кто этим занимается, даже в будущем году летом в Сухумском аэропорту может приземлиться самолет. Хочется на это надеяться, но говорим пока об этом осторожно", - сказал премьер-министр Абхазии.

По словам Бганбы, Сухумский аэропорт гораздо удобнее Сочинского, поскольку имеет заход не только со стороны моря, но и со стороны гор и всегда [в советское время] "играл существенную роль". Если взлетная полоса требует лишь ремонта, сказал премьер, то инфраструктура аэропорта нуждается в полной замене, что позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани. Кроме ремонтных работ, по словам Бганбы, совместно с российскими коллегами ведутся и переговоры с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по проблеме разрешения полетов.

Сухумский аэропорт расположен в 18 км от столицы Абхазии в селе Бабушара Гулрыпшского района, но он не функционирует с конца грузино-абхазской войны 1992-1993 годов по решению ICAO. Длина взлетно-посадочной полосы - 3,6 км, что позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом, и до 1 тыс. - зимой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.