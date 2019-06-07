Якутия выступила за выплату "Алросой" 100% денежного потока в виде дивидендов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Якутии, которая является одним из основных акционеров "Алросы", выступают за то, чтобы компания направила на дивиденды за II полугодие 2018 года 100% свободного денежного потока. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава республики Айсен Николаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2018 году для повышения прозрачности дивидендной политики "Алроса" привязала выплату дивидендов к свободному денежному потоку. Компания планирует направлять на дивиденды 70-100% свободного денежного потока. Ранее "Алроса" рассчитывала выплаты на основе показателя чистой прибыли.

"На наблюдательном совете мы обсуждали повышение [дивидендов] до 100%. Мы считаем, что 100% денежного потока мы как раз направим на выплату дивидендов, и Республика Саха (Якутия) будет голосовать за этот вариант", - сказал Николаев.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов - $96,9 млн.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) и улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.