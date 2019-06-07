"Сафмар" договорился о проектировании завода по производству метанола в порту Усть-Луга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева подписала с Maire Tecnimont и терминалом "Новая гавань" меморандум о взаимопонимании, который предполагает начало проектирования завода по производству метанола в порту Усть-Луга. Договоренность достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба группы.

"Завод по производству метанола мощностью 5 тыс. т в сутки будет интегрирован в терминал "Новая гавань" в северо-восточной части залива Луги Кингисеппского района Ленинградской области с прямым выходом к Балтийскому морю", - говорится в сообщении.

Общая инвестиционная стоимость проекта предварительно оценивается более чем в €1 млрд. Стороны намерены привлечь финансирование от международных банков при поддержке одного или нескольких экспортных кредитных агентств. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2024 год.